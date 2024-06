Maria Latella verso il sabato di Rai 3 al posto di Serena Bortone. E Report...

Maria Latella verso il sabato di Rai 3 al posto di Serena Bortone. Rumor

Un mese o poco meno alla presentazione dei palinsesti Rai e sono tante le indiscrezioni che girano in questi giorni. Sul fronte Rai3 ce n'è una abbastanza clamorosa firmata Davide Maggio. La rete di viale Mazzini avrebbe scelto Maria Latella per il sabato sera nello spazio di access prime time che ha visto in questa stagione Che Sarà di Serena Bortone. "Tante le ipotesi circolate in questi giorni, ma stando a quanto ci risulta la Rai avrebbe deciso di arruolare da SkyTG24 Maria Latella, affidandole un nuovo programma per l’access del sabato di Rai 3", scrive davidemaggio.it.

Maria Latella che, tra l'altro, su Rai 3 aveva condotto nel 1996 il talk politico Dalle Venti alle Venti e nel 1998 un secondo tall, ossia Salomone. In questi anni è stata volto di Sky (dove arrivò nel 2005), guidando il tg del canale all news, approfondimenti politici e nel corso di questa stagione A Cena da Maria Latella (format prodotto da Umberto Chiaramonte).

Report si allunga nella domenica sera di Rai 3?

Sull’appuntamento della domenica sera Davide Maggio propende per una soluzione che non porti a nuovi innesti, ma sulla partenza anticipata di Report. Il programma di inchieste condotto da Sigfrido Ranucci - protagonista anche quest'anno di ottimi ascolti tv malgrado la concorrenza di Fabio Fazio e di Che tempo che fa sul Nove - potrebbe partire alle 20.15 anziché le 20.55.