Marialuisa Jacobelli, vestitino esplosivo al compleanno. Fan increduli. FOTO

Marialuisa Jacobelli, il vestitino per il compleanno sorprende i fan di Instagram. Guarda le foto "esplosive"

Marialuisa Jacobelli scatena i fan dei social con delle foto da urlo. La figlia d'arte di Xavier ha spento 31 candeline e, per rendere il ricordo ancor più indelebile, ha pubblicato diverse foto sui social. Ebbene, il vestito per il compleanno scelto dalla giornalista di Sportmediaset ha destato l'interesse degli utenti e dei suoi follower e le foto, in neanche 24 ore, sono diventate virali raggiungendo oltre 63 mila like.

Chi è Marialuisa Jacobelli, star di Dazn e Mediaset e figlia d'arte di Xavier

Dopo le prime esperienze consumate in qualche emittente privata locale, la Jacobelli ha colto la sua prima grande opportunità lavorativa con l’ingresso nella redazione sportiva della piattaforma streaming DAZN. Nel corso di questa estate, poi, è balzata agli onori della cronaca rosa per una presuna love story, da lei decisamente smentita, con il fuoriclasse del calcio francese e mondiale, Kylian Mbappè.

Poi, l’occasione di una vita: il passaggio sulle reti Mediaset. Cosa, ormai, avvenuta qualche settimana fa. Marialuisa Jacobelli ha fatto la sua prima apparizione sull’emittente del biscione qualche tempo fa nell’ambito della prima puntata del programma calcistico "Pressing" su Italia 1.

L’esordio della giornalista è stato accolto con soddisfazione dai vertici Mediaset e soprattutto dai suoi fan che sul suo profilo Instagram l’hanno riempita di elogi e complimenti.