Marina Nalesso conduce il Tg2 con il rosario al collo. Ma già in passato...

Marina Nalesso conduce il Tg2 con il rosario al collo: i social si dividono

Marina Nalesso, la giornalista del Tg2 ha condotto l'edizione delle 20.30 del telegiornale della seconda rete Rai con al collo un rosario. Subito sui social sono scoppiate le polemiche e il popolo della rete si è diviso.

Ma in realtà non è la prima volta. Già nel 2016, quando era al timone del Tg1, Marina Nalesso aveva condotto con addosso collane raffiguranti la Madonna o altri riferimenti cristiani. Poi era accaduto di nuovo e Michele Serra ne L’Amaca, su Repubblica, commentava nel 2019: “Fa sempre una certa impressione. Si tratta del Tg2 (quello delle 13), privatizzato dal governo sovranista, con l’implicito logo Dio Patria Famiglia che incombe su ogni inquadratura. Con una compattezza formale che perfino memorabili tigì non blended, come Telecraxi e Telekabul, nemmeno di sognavano (…) Non si potrebbe cortesemente evitare?”.

“Qualcuno mi ha espresso solidarietà, alcuni si sono avvicinati, però devo dire che c’è stato molto silenzio. Probabilmente molte persone non condividono, ma in fondo ognuno è fatto in modo diverso. Ma dirò la verità, io sono serena a prescindere, con o senza attacchi, con o senza solidarietà. Sto bene, non ho mai avuto alcun tipo di freno e ripensamento o riflessione. Non mi pongo assolutamente il problema”, aveva spiegato Marina Nalesso qualche anno fa per rispondere alle polemiche.