Marsiglia-Atalanta dove vederla: Sky, NOW, TV8, Rai o DAZN? Tv-streaming news

L'Atalanta sul campo del Marsiglia (al Velodrome) nella semifinale di andata di Europa League (calcio d'inizio ore 21) sognando di conquistare una storica finale. La Dea di Gasperini, dopo aver vinto il girone ha prima eliminato lo Sporting Lisbona (che già aveva affrontato nei gruppi) e poi ha compiuto l'impresa buttando fuori dalla Coppa la squadra favorita: il Liverpol di Jurgen Klopp. Marsiglia-Atalanta dove vederla: guida veloce per seguire la semifinale di Europa League in tv e streaming.

Marsiglia-Atalanta dove vederla in tv

Marsiglia-Atalanta non sarà trasmessa in diretta tv in chiaro. Niente match sulla Rai. La sfida di Europa League andrà invece in pay tv su Sky nei canali Sky Sport Calcio e Sky Sport (253).

Marsiglia-Atalanta dove vederla in streaming

Marsiglia-Atalanta in diretta streaming? Le opzioni per seguire il match di Europa League portano oltre a SkyGo e Now, anche a DAZN

Marsiglia-Atalanta telecronaca

La teleconaca di Marsiglia-Atalanta su Dazn sarà affidata a Stefano Borghi, mentre Sky la racconterà con le voci di Maurizio Compagnoni e Giancarlo Marocchi.