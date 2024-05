Roma-Bayer Leverkusen: Sky, Now, Tv8, Rai o Dazn? Dove vederla in tv-streaming

La Roma di Daniele De Rossi - dopo aver eliminato il Milan - è alla caccia della finale di Europa League: l'ultimo ostacolo è rappresentato dal Bayer Leverkusen, la squadra campione di Germania (togliendo il titolo al Bayern Monaco) e imbattuta da inizio stagione. Si gioca l'andata sul campo dell'Olimpico alle 21 con Francois Letexier ad arbitrare, coadiuvato dagli assistenti Cyril Mugnier e Mehdi Rahmoune. Jerome Brisard e Willy Delajod saranno al Var (Rade Obrenovic quarto uomo). Roma-Bayer Leverkusen dove vederla: guida veloce per seguire la semifinale di Europa League in tv e streaming.

Roma-Bayer Leverkusen dove vederla in tv

La partita tra Roma e Bayer Leverkusen si potrà vedere in diretta tv in chiaro sulla Rai. Ma il match sarà visibile anche in pay su Sky nei canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (253).

Roma-Bayer Leverkusen dove vederla in streaming

Roma-Bayer Leverkusen in diretta streaming? Tante opzioni, c'è quella in free su Raiplay o quelle che portano a DAZN, Sky Go e NOW.

Roma-Bayer Leverkusen telecronaca

La telecronaca di Roma-Bayer Leverkusen su DAZN sarà affidata a Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni, mentre le voci Sky sarannno di Riccardo Gentile e Aldo Serena. Rai1 racconterà la semifinale di Europa League con Stefano Bizzotto e Lele Adani.