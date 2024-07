Massimo Giletti su Rai 3? "Lo stato delle cose" show sulla scia di Fabio Fazio

Massimo Giletti in prima serata su Rai3 da settembre

L'attesa è grande per il ritorno di Massimo Giletti sulla Rai. La serata sui 70 anni della televisione di Stato (La tv fa 70) su Rai1 e lo "Speciale Ustica: una breccia nel muro" sulla terza rete sono stato l'antipasto. A partire da settembre, come noto, l'ex conduttore di Non è l'Arena su La7 sarà protagonista del monday night di Rai 3.

Massimo Giletti su Rai 3? "Lo stato delle cose" sulla scia di Che tempo che fa di Fabio Fazio

Il nuovo programma di Massimo Giletti si chiamerà Lo stato delle cose. Il nome viene anticipato da Tv Blog, secondo cui, "da quel che trapela da viale Mazzini, quello che sta per nascere sarà un programma che riporterà i temi, gli umori, l’ambiente ed in sostanza il mood che erano la base e le fondamenta di Che tempo che fa. Lo storico appuntamento fra informazione, dibattito ed intrattenimento diretto e condotto da Fabio Fazio per tanti anni in Rai ed ora migrato sul Nove".

Il programma nella prima serata del lunedì di Rai3 condotto da Massimo Giletti sarà realizzato dalla direzione cultura della Rai diretta da Silvia Calandrelli. "Che tempo che fa era infatti proprio realizzato da questa direzione ed il nuovo programma di Giletti sarà seguito direttamente dal vice direttore Rosanna Pastore, che seguiva proprio Che tempo che fa", spiega il retroscena firmato da Tv Blog.