MasterChef 13, i talent del cooking show di Sky a Capital Innova

I talent di MasterChef 13 affidati a Capital Innova

Per la terza edizione consecutiva di MasterChef Italia Capital Innova conferma la partnership con Endemol Shine Italy, società del gruppo Banijay e prima società di produzione televisiva in Italia. Già impegnata nella gestione delle attività dei concorrenti delle ultime due edizioni di MasterChef Italia, Capital Innova è stata scelta anche per la stagione appena conclusa su Sky e in streaming su NOW (e sempre disponibile on demand). La mission sarà quella di connettere il più possibile brand e singoli talent concorrenti che il pubblico ha potuto scoprire nelle puntate del cooking show Sky Original.

La gestione di Capital Innova spazierà su tutti gli ambiti della comunicazione, con particolare attenzione ai canali social e al coordinamento della loro partecipazione agli eventi, ma anche le partnership commerciali ai fini di espandere la popolarità dei talent sul territorio nazionale.

Capital Innova lavorerà così sui processi di potenziamento digitale, offrendo servizi di branding & communication dove ogni singolo concorrente, con la propria storia e le proprie ambizioni, sarà al centro di una strategia capace di accelerare in maniera sartoriale la crescita della sua figura.

“Siamo lieti di confermare un rapporto che certifica la bontà e l’affidabilità della nostra realtà sotto il profilo della comunicazione e dello sviluppo commerciale – sottolinea Massimo Giudici, Direttore Commerciale di Capitaladv -. In questi ultimi tre anni siamo stati in grado di proporre al mercato case histories di successo, posizionando i talent di MasterChef Italia nelle loro interconnessioni col pubblico e con gli sponsor”.