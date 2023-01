Mattino 5, Vecchi pungola Panicucci: tensione alle stelle. Video

Non appena ripresa la conduzione Francesco Vecchi le ha lanciato una frecciata alla quale Federica Panicucci ha risposto a tono

Federica Panicucci è tornata a condurre Mattino 5, che aveva lasciato durante la pausa natalizia a causa di altri impegni televisivi. Durante le feste, la conduttrice si è occupata di altri eventi come il Capodanno in Musica e il Concerto per la Pace, per i quali ha dovuto lasciare la conduzione della fascia mattutina di Canale 5.

Non appena ripresa la conduzione Francesco Vecchi le ha lanciato una frecciata alla quale Federica Panicucci ha risposto a tono. Ecco cosa è successo.

"Che bella faccia" "Eh, ho lavorato anche...". Che bel clima che si respira sempre a #Mattino5. https://t.co/xDnOTAWvrx — Niccolò Fabbri (@niccolo_fabbri) January 9, 2023

Francesco Vecchi ha condotto da solo la trasmissione nel corso delle festività, mentre Federica ha trascorso il Natale un po' in vacanza, un po' presentando gli eventi di cui abbiamo detto sopra. La Panicucci è tornata in studio più felice che mai, serena ed evidentemente rilassata. Proprio per questo Vecchi non appena l’ha vista l’ha salutata con entusiasmo dicendole: "Che bella faccia", intendendo che lei si è goduta le vacanze mentre lui ha lavorato ininterrottamente anche durante le feste. La frecciatina del conduttore non è passata in sordina e la Panicucci con un sorriso ha subito risposto: "Eh ho lavorato anche!".

Su Twitter non sono mancati i commenti sul siparietto che si è creato in studio ed in tantissimi hanno sottolineato quanto si percepisse un clima teso e tutt’altro che sereno. Un utente ha twittato: "Che bel clima che si respira sempre a Mattino5!". Un altro: "Secondo me è proprio ora di chiudere la trasmissione". E ancora: "Se ci facessero la diretta dal dietro le quinte 30% di share", "Ma secondo me è ora di cambiare la co-conduzione".