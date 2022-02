McDonald's prende casa nel metaverso, si potranno ordinare hamburger e Coca

McDonald's, in arrivo una sede nel metaverso: si potranno ordinare hamburger e Coca-Cola senza togliere il casco virtuale

Hai fame e sei nel metaverso? Non serve togliere il casco, c’è McDonald’s. La più famosa e iconica catena di ristoranti fast-food del mondo ha preso sul serio la questione dell'universo digitale annunciato da Zuckerberg. Infatti, la multinazionale americana ha presentato dieci domande all’Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti, per “prodotti alimentari e bevande virtuali” prima, e per “gestire un ristorante virtuale online con consegna a domicilio” e “concerti online reali e virtuali” poi.

McDonald's e metaverso, presentati i brevetti ufficiali al Governo americano

“Stai frequentando il metaverso e hai fame? Non devi togliere il visore. Entra in un McDonald’s e fai un ordine. Arriverà alla tua porta poco dopo”, ha twittato l’avvocato Josh Gerben insieme alla descrizione dei marchi. I marchi infatti sono stati depositati per creare una vera e propria sede del fast-food all’interno metaverso. McDonald's, che ha più di 39.000 ristoranti in circa 100 paesi, si dice convinta che sarà in grado di consegnare cibo di persona e online. Ora, provando a fare una stima, ci vorranno circa otto mesi prima che l'Ufficio brevetti e marchi approvi la richiesta.

Facebook (ora noto come Meta) ha già aperto il suo metaverso, Horizon Worlds, e Microsoft prevede di aprire presto una versione metaverso della sua app Teams. Anche le aziende più piccole possono entrare in azione, acquistando il proprio spazio su piattaforme metaverso già pronte come Sandbox, Decentraland e Mirandus.