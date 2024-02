Mediamond conclude la gestione di Grazia e Icon. E la loro raccolta...

Mediamond conclude la gestione di Grazia e Icon e si focalizza sul digital

Mediamond ha fatto sapere di aver concordato con Reworld Media la chiusura della concessione dei brand Grazia e Icon nelle loro rispettive declinazioni print, digital e social.

La concessionaria del Gruppo Mediaset e Mondadori Media conferma la strategia di sviluppo di prodotto sui mezzi digitali.

Come spiega la nota stampa, la volontà di Mediamond è “di indirizzare tutte le proprie risorse nelle opportunità pubblicitarie sempre più fondate sull’offerta digital nelle declinazioni video, che diventa total video insieme agli altri asset del gruppo, in quelle social, influencer marketing, sino a quelle sul territorio con gli eventi e il digital out of home”.





PUBBLICITÀ: LA RACCOLTA DI GRAZIA E ICON VERSO PIEMME

E, secondo quanto riporta Angage, sarà Piemme la concessionaria che si occuperà della raccolta pubblicitaria di Grazia e Icon.