Mediaset ha a cuore il futuro, due nuove campagne per l'ambiente (territorio e mare)

Mediaset, da sempre attenta all’ambiente, quest’estate attraverso Mediaset ha a cuore il Futuro e Mediafriends, raddoppia il suo impegno nel promuovere la salvaguardia del nostro territorio lanciando due campagne di sensibilizzazione tv e digital.

In tempo di vacanze adottare uno stile di turismo responsabile significa visitare le bellezze naturalistiche e il patrimonio culturale del nostro paese avendone particolare cura.

La campagna di Mediaset ha a cuore il futuro, grazie al messaggio “Innamoriamoci dell’Italia. Visitiamola col cuore”, mira a rendere i tanti italiani in partenza per le nostre splendide località, maggiormente consapevoli che rispettare il territorio, incoraggiando pratiche che riducano l’impatto ambientale – per esempio raccogliendo i rifiuti o evitando di accendere fuochi nei boschi - sia una scelta d’amore.

Creare un legame affettivo con il territorio, visitando l’Italia col cuore, significa non solo godere dei suoi luoghi meravigliosi, ma fare in modo che gli stessi si conservino intatti affinché ne godano anche le generazioni future.

Le località marittime restano tra le mete preferite degli italiani durante le vacanze estive.

Il nostro prezioso mare, che quando è in salute ci dona più del 50% dell’ossigeno che respiriamo, purtroppo non gode di buona salute a causa dell’inquinamento e dei cambiamenti climatici in atto.

Al fine di promuovere un comportamento più attento nei confronti di questo bene dal valore inestimabile e cooperare attivamente per la sua salvaguardia, Mediafriends ha scelto di sensibilizzare l’opinione pubblica con due differenti spot sociali contraddistinti dal claim “Il nostro futuro dipende dalla salute del mare: proteggiamolo”, atti a sostenere le attività di Marevivo, fondazione ambientalista che da 40 anni s’impegna nella difesa del mare.

Il primo spot ha lo scopo di far capire quanto sia importante il mare per la nostra vita e in che condizioni sia. Il secondo pone l’accento su quello che è possibile e necessario fare per proteggerlo e rientra nelle azioni concrete portate avanti da Marevivo: pulire le spiagge, tutelare la biodiversità, ripopolare e proteggere le foreste marine. Grazie a queste iniziative, presenti su tutte le piattaforme del Gruppo fino al 31 agosto, Mediaset vuole mettere al centro il tema della sostenibilità, invitando tutti a offrire il proprio contributo per preservare e proteggere l’ambiente anche in vacanza.