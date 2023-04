Mediaset nel caos, duro scontro tra Le Iene e Quarto Grado. Pesanti insulti al conduttore Nuzzi

Rissa tra Le Iene e Quarto Grado sulla strage di Erba. Ecco perché

Stessa rete, ma idee contrapposte. In casa Mediaset la tensione è altissima ed è in corso un vero e proprio scontro senza esclusione di colpi tra Le Iene e Quarto Grado. I programmi, rispettivamente in onda su Italia 1 e Rete 4, da tempo si stanno occupando della stessa tematica, ma con punti di vista estremamente differenti.

Stiamo parlando della strage di Erba, episodio tra i più noti della cronaca nera italiana che vede incriminati i due coniugi Olindo Romano e Rosa Bazzi. Ebbene, mentre Le Iene sostengono l’innocenza dei due, Quarto Grado è invece sicuro della loro colpevolezza.

L’attacco in diretta delle Iene

Gianluigi Nuzzi



E proprio durante una puntata della trasmissione di Italia 1 firmata da Davide Parenti, l’inviato Antonino Monteleone ha pensato bene di sferrare un attacco in diretta proprio al conduttore di Quarto Grado, Gianluigi Nuzzi, riprendendo e smentendo malamente un suo articolo. "Non ve la prendete, non studiano. Il conduttore de La Corrida me lo ricordavo diverso. Ma come mai l'hanno messa su Rete 4? Quando entra quello coi campanacci?", per poi aggiungere un'altra offesa "Quarto Sfondone".

E dopo la clamorosa stoccata interna, Dagospia spiega che il programma di Rete 4 avrebbe già chiesto spiegazioni ai piani alti, accusando Le Iene di utilizzare metodi discutibili e poco giornalistici. Insomma, un intervento dei vertici di Mediaset sembra ormai più che necessario. Resta solo da capire quale fazione vincerà, quella di Italia 1 o quella di Rete 4?