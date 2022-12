Mediaset sposta 4 canali importanti: ora serve una nuova tv. Ecco quali

Mediaset, spostati 4 canali importanti: per vederli serve una nuova tv

Mediaset sta lavorando su una nuova nuova tecnologia, che consentirebbe di vedere la tv tramite uno standard di trasmissione ibrido, si tratta dello standard DVB-I e sarà sperimentato a partire da aprile 2023.

Che cosa è lo standard DVB-I

Come illustrato da Mediaset durante la conferenza UltraHD Forum tenutasi a Roma, DVB-I è un nuovo standard appartenente alla stessa famiglia del DVB-T2 (ovvero quello a cui ci stiamo preparando ormai da mesi con cambi di televisori e decoder). Questo ha una tecnologia che permette di fruire contemporaneamente canali del digitale terrestre e altri via internet. Quindi il DVB-I interagisce direttamente con la lista dei canali presente su ogni dispositivo, che diventerà quindi ibrida. In questo modo sarà possibile vedere, per esempio, Rai 1 nella sua classica versione in digitale terrestre e Canale 5 nel nuovo formato internet.

Si tratta di un grande passo avanti, che permetterebbe di avere a disposizione su un unico dispositivo canali in alta definizione, con audio potenziato e una gamma di colori più ricca. Tutto ciò, insieme ad una velocità di trasmissione incredibile (il DVB-I arriva circa tre secondi prima del digitale terrestre), diventa realtà a partire dalla prossima primavera, quando Mediaset inizierà le sperimentazioni su quattro canali: Canale 5, Italia 1, Rete 4 e 20.

Il sistema DVB-I è compatibile con i nostri televisori?

La domada che sorge spontanea è: i nostri televisori sono compatibili con il nuovo standard? La risposta è no. I dispositivi che abbiamo in casa, infatti, possono difficilmente essere aggiornati per adattarsi a questo tipo di standard, e l’unica soluzione sarebbe quella di acquistare un nuovo tv.