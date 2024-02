Sanremo, "Mengoni avvistato mentre usciva dalla camera di Mahmood"

"Mengoni avvistato mentre usciva dalla camera di Mahmood"

Durante la prima serata di Sanremo avevano catalizzato la scena: Mahmood e Marco Mengoni insieme sul palco del Teatro Ariston, prima di presentare il brano del Big in gara, Tuta Gold. Due super big che hanno incantato tutti con la loro voce, il loro talento musicale, la presenza scenica e l'indiscusso fascino (Mengoni tra l'altro super quest'anno nei panni di co-conduttore, chissà che un giorno non sia lui a condurre l'intera settimana della kermesse canora...). Peraltro sono molti i fan e gli esperti musicali ad essere rimasti delusi per il sesto posto quest'anno dal cantautore di 'Soldi', la sua canzone è entrata nei cuori del pubblico sempre più giorno dopo giorno: Mahmood meritava di giocarsi la vittoria con Angelina Mango e Geolier? Il sospetto è forte.

Intanto un utente social che fa parte del personale dell’hotel in cui alloggiavano molti degli artisti in gara a Sanremo ha scritto a Deianira Marzano, la quale ha postato una storia su Ig. "Io lavoro nell’albergo dove alcuni cantanti alloggiano, tanto siamo più di 100 come personale. Io e il mio collega abbiamo visto Mengoni uscire dalla camera di Mahmood. Forse è andato a congratularsi con lui o c’è del tenero".





Ovviamente si tratta di una suggestione, alimentata più che altro dal sogno che alberga nei cuori di molti fan dei due cantanti che sognano una relazione tra di loro.