Mentana-Gruber, il silenzio del Corriere della Sera di Urbano Cairo. Il tweet di Antonello Piroso

Enrico Mentana e Lilli Gruber, botta e risposta nelle ultime ore, con il direttore del Tg di La7 che ha chiesto alla rete di dare un segnale. "Gradirei da parte dell'azienda per cui lavoro che non ci fosse il mutismo che accompagna questa vicenda da 24 ore. Domani sera vedremo se c'è stato qualcosa, altrimenti trarrò conclusioni e dirette conseguenze", le sue parole in conclusione del telegionale di martedì 7 maggio.

Ma sul Corsera... Antonello Piroso, ex direttore del Tg di La7 (dal giugno 2006 al luglio 2010, quando venne sostituito proprio da Enrico Mentana) twitta su X: Il Corriere, che pure scrive tanto di tv, con pagine intere su personaggi che io boh, non dedica manco una riga-o sbaglio? alla corrispondenza di amorosi sensi Gruber Mentana. Sarà mica anche perché l’editore del giornale e de La7 è lo stesso (Cairo)?"

La7, Gaia Tortora: "Gli insulti non possono passare sotto silenzio. Solidarietà pubblica a Mentana"

Il vicedirettore del Tg di La7 Gaia Tortora intanto manda un pubblico messaggio di solidarietà a Mentana: "Conosco meccanismi e regole. Spesso discutiamo e non siamo d'accordo. E per fortuna. Ma gli insulti non possono passare sotto silenzio. Solidarietà pubblica. #Mentana", scrive su X.