Mentana posta l'incontro con un cinghiale sotto la sede di La7

La7, Mentana incontra un cinghiale sotto la sede e lancia la provocazione su Instagram

Mentana ha avuto un incontro ravvicinato con un cinghiale. E, al posto di farsi prendere dal panico, ha reagito come un vero fuoriclasse della provocazione scattandogli una foto e pubblicandola sui social. Fin qui, considerata la fama della Capitale per il gran numero di questi animali in libertà, nulla di strano.

A sorprendere, infatti, è la geniale (quanto tagliente) didascalia che il direttore del TG La7 ha voluto inserire. “Hanno saputo che da noi si invitano cani e porci…”.

Ebbene, la provocazione di Mentana è evidente. Ma a chi si riferisce il giornalista? Forse a qualche collega? Magari qualcuno che invita al suo programma individui definibili come “filorussi”?