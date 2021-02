Mentana si racconta da Serena Bortone. Età, ex moglie, compagna, figli

Mentana si racconta nel programma di Serena Bortone. La vita privata del giornalista

Enrico Mentana, giornalista direttore del Tg La7 oggi 25 febbraio nel salotto di Oggi è un altro giorno, condotto su Rai Uno da Serena Bortone, ha raccontato un po' di sé, dei suoi figli, dell'ex moglie, della nuova compagna. Milanese di nascita, classe 1955 (66 anni), dal 2013 sta insieme alla collega Francesca Fagnani, di 17 anni più giovane, che ha conosciuto nella redazione di La7. Dal 2002 al 2013 è stato sposato con Michela Rocco di Torrepadula.

4 i figli, Giulio e Vittoria nati dalla relazione con l’ex moglie Michela. Poi Stefano figlio di Fulvia Di Giulio, e Alice figlia di Letizia Lorenzini Delmilani. In studio quando gli viene mostrata una foto di famiglia racconta: “Che papà sono? Non ho sensi di colpa, i figli sono Stefano del 1987, accanto Alice del 1992, poi c’è Vittoria del 2007 e quello a destra che mi ha superato che è del 2006 è Giulio, mi ha superato in altezza non so se mi supererà in tutto, magari farà una maratona di 46 ore. Che padre sono? Tutti i padri che lavorano molto dicono cose patetiche, io cerco di essere un buon papà, con Alice che sta a Milano mi son sentito venendo qui, ci siamo sentiti al telefono, sono un padre come tutti”. Per quanto riguarda la squadra di calcio, il giornalista tifa Inter.