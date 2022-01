Meta, arriva l'ok della Ue per l'acquisizione di Kustomer

Meta, al via l'acqusizione di Kustomer: arriva il lasciapassare della Commissione europea

La Commissione europea ha approvato la proposta di acquisizione di Kustomer da parte di Meta (ex Facebook). L'approvazione è subordinata al pieno rispetto degli impegni offerti dall'azienda di Mark Zuckerberg. "Dobbiamo esaminare attentamente le transazioni che potrebbero rafforzare ulteriormente i grandi attori che dominano sempre più l'economia digitale, indipendentemente dalle dimensioni dell'azienda target. La nostra decisione odierna garantirà che rivali innovativi e nuovi entranti nel mercato del software di gestione delle relazioni con i clienti possano competere efficacemente".

"Gli impegni offerti da Meta assicurano che i suoi rivali continueranno ad avere un accesso gratuito e comparabile agli importanti canali di messaggistica di Meta", sottolinea la vicepresidente della Commissione, Margrethe Vestager. "Kustomer, sebbene piccolo, è un attore innovativo e in rapida crescita nel mercato del software di gestione delle relazioni con i clienti del servizio clienti e dell'assistenza”.

“Tali applicazioni software”, continua, “vengono utilizzate dalle aziende per interagire con i propri clienti rispondendo a domande, risolvendo problemi e fornendo consigli nel contesto della relazione business-cliente. I popolari canali di messaggistica, WhatsApp, Instagram e Messenger di Meta, sono mezzi importanti attraverso i quali le aziende interagiscono con i propri clienti e sono input per il servizio clienti e i fornitori di software di supporto", spiega la Commissione in una nota.