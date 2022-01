Ascolti, calo di Mentana e Porro: le maratone hanno stancato gli italiani

Ascolti, TgLa7 cala e Quarta Repubblica arranca: le maratone elettorali non attirano più gli spettatori come una volta

Le maratone elettorali in televisione non tirano più come una volta. La gente si è stancata di questo "format" e i dati sugli ascolti parlano chiaro. I tempi sono cambiati, le persone hanno perso quell’interesse nelle maratone televisive, le quali un tempo entravano nelle case di (quasi) tutti gli italiani come un vero e proprio “evento”. Una prova di questo fenomeno, la si può trovare nell’andamento degli ultimi giorni della celebre Maratona di Mentana sulla corsa al Colle per l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica.

Infatti, lo speciale di La7 condotto da Mentana aveva iniziato, lunedì 24 gennaio, con un discreto 5,1% di share. Il giorno dopo, invece, l’inizio del calo. Martedì 25 gennaio, lo Speciale di La7 ha interessato “solo” 631.000 spettatori per uno share pari al 4,3%. Numeri poco esaltanti anche mercoledì 26 gennaio: la maratona di Mentana ha registrato uno share del 4,4%, interessando 655.000 spettatori. Forse, provando a fare qualche previsione, il direttore del Tg La7 riuscirà a sollevare gli ascolti della propria maratona tv come un tempo, anche se i risultati precedenti non aiutano ad alimentare le speranze.

Ma il declino delle maratone elettorali non ha travolto solamente Enrico Mentana. Infatti, neanche il giornalista e conduttore di “Speciale Quarta Repubblica”, Nicola Porro, se la passa troppo bene. Partiamo sempre da questo lunedì 24. Lo show aveva portato a casa il 2,8% di share con ben 401.000 spettatori, ma il calo è alle porte. Infatti, come per Mentana, il giorno dopo ha portato cattive notizie, abbassando share e ascolti a quota 2,5% e poco più di 340.000 spettatori. Arriviamo a mercoledì, dove c’è stato un leggero, ma pur sempre presente, piccolo rialzo degli ascolti. Infatti, la maratona elettorale di Nicola Porro ha registrato il 3% di share a quota 411.000 spettatori. Si può chiamare risalita, ma è ancora troppo debole. Ora, non ci resta che assistere alle prossime rilevazioni: i nostri conduttori riusciranno a invertire il trend e riportare in auge le maratone?

Leggi anche: