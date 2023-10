Arriva l'abbonamento per usare Instagram e Facebook senza pubblicità

La novità in Ue e Svizzera, con costi a partire da 9,99 euro al mese. Garantito l’accesso gratuito agli account, ma con pubblicità

Alla fine è ufficiale, Meta introduce gli abbonamenti per non vedere la pubblicità su Instagram e Facebook. Dopo i recenti rumor, arriva la conferma dalla stessa galassia di Mark Zuckerberg. La decisione dipende dalla necessità di “ottemperare alle normative Europee in continua evoluzione” e riguarda “Ue, See e Svizzera”.

In alternativa, se non si volesse pagare, si potrà a utilizzare questi servizi gratuitamente, visualizzando inserzioni pertinenti per loro. “A novembre, offriremo alle persone che utilizzano Facebook o Instagram la possibilità di continuare a utilizzare questi servizi personalizzati gratuitamente con la pubblicità, oppure di sottoscrivere un abbonamento per non visualizzare più le inserzioni”, ha spiegato la holding dei due colossi social.

Ma quanto costerà?

“A seconda che si scelga di attivare l’abbonamento sul web o da mobile, ha puntualizzato ancora, il costo sarà rispettivamente di 9,99 euro al mese sul web o di 12,99 euro al mese su iOS e Android. Indipendentemente da dove si effettui l’acquisto, l’abbonamento sarà valido per tutti gli account Facebook e Instagram collegati al Centro gestione account dell’utente. Fino all’1 marzo 2024, l’abbonamento iniziale sarà valido per tutti gli account collegati al Centro gestione account dell’utente. Dall’1 marzo 2024 in poi, per ogni ulteriore account inserito nel Centro gestione account dell’utente, si applicherà un costo aggiuntivo di 6 mese al mese per gli abbonamenti sottoscritti sul web, e di 8 mese al mese per quelli attivati su iOS e Android”, riporta Primaonline.

“Crediamo fermamente in una internet gratuita supportata dagli annunci e continueremo a offrire l’accesso gratuito ai nostri prodotti e servizi indipendentemente dalle diverse disponibilità economiche”, ha aggiunto Meta.

“Le informazioni delle persone che decideranno di sottoscrivere l’abbonamento non saranno utilizzate per gli annunci pubblicitari”, ha precisato poi Meta. “Ci impegniamo a mantenere le informazioni delle persone private e sicure, ai sensi delle nostre normative e del Regolamento Ue sulla protezione dei dati”.