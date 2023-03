Meta pensa a un nuovo social network: ecco il piano

Meta lancia la sfida a Twitter e Mastodon: arriva il progetto P92

Arriva un nuovo social decentralizzato basato solo su aggiornamenti testuali: è l’idea alla quale sta lavorando Meta. Per ora Menlo Park ha confermato l’esistenza del progetto, nome in codice P92, sotto la supervisione di Adam Mosseri, numero uno di Instagram, senza però fornire troppi dettagli a riguardo. L’app in fase di sviluppo, dovrebbe permettere agli utenti di accedere usando le credenziali di Instagram. Aspetto che potrebbe infastidire gli utenti che non vogliono condividere i dati con altre app dell’impero social di Zuckerberg.