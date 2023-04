Meta, Zuckerberg annuncia nuovi ridimensionamenti

Meta annuncia nuovi ridimensionamenti

Meta si ridimensiona. La holding di Zuckerberg a capo della “galassia” tech proprietaria di Facebook, Instagram e Whatsapp, riorganizza alcuni dipartimenti, riunendo in un’unica struttura le divisioni dedicate all’advertising, alla messaggistica aziendale e commerciale.

Come riporta Primaonline, la mossa, segnalata da The Information e ripresa da Reuters, fa parte del piano messo in campo dall’azienda per diminuire la linea del cosiddetto “middle management”.

L'anno dell'efficienza

Nei mesi scorsi Mark Zuckerberg aveva definito il 2023 come “l’anno dell’efficienza” per il gruppo. E per perseguire l’obiettivo dalla fine del 2022, Meta ha avviato diverse soluzioni per ridurre i suoi costi, compresi drastici tagli del personale, che hanno coinvolto più di 20mila dipendenti.