Mia Ceran debutta con "Nei tuoi panni" e Pardo con "Ti sembra normale?"

Il Day time di Rai 2 si arricchisce di programmi in arrivo: Mia Ceran con "Nei tuoi panni" e Pierluigi Pardo con "Ti sembra normale?"

A partire da lunedì prossimo, 17 ottobre, sulla seconda Rete andrà in onda "Nei tuoi panni" condotto da Mia Ceran. In conferenza stampa, Simona Sala, direttrice Intrattenimento Day Time, spiega: "É un esperimento sociale, un gioco. Le famiglie che accettano di mettersi in gioco sono consapevoli di avere dei nodi da sciogliere".

Un esperimento immersivo inedito, un format originale che attinge ai linguaggi del docu-reality con una parte di approfondimento in studio. Ogni settimana sarà protagonista una famiglia diversa e di tutti i generi (tradizionale, allargata, con figli adottati, molto numerose, miste, arcobaleno, senza figli, green), ciascuna con le proprie questioni da affrontare e cercare di risolvere. Ogni giorno un membro della famiglia prescelta prendera' il posto di un altro componente dello stesso nucleo (il marito al posto della moglie, la moglie al posto della figlia adolescente, la figlia al posto del fratello), il tutto raccontato tramite rvm.

Dallo studio, Mia Ceran, i suoi ospiti e i protagonisti dello scambio commenteranno il filmato e la conduttrice fornira', attraverso degli esperti - psicologi, insegnanti, consulenti di gestione economica familiare ma anche di cucina o di fai da te - consigli pratici e soluzioni rispetto alle criticità emerse. Lo stesso pubblico a casa avrà, così, elementi utili per imparare a gestire i rapporti familiari, le entrate, avere controllo e autocontrollo sulla tecnologia, avere cura della propria casa, di sè e degli altri.

Mentre, dal 15 ottobre, ogni sabato alle 14, Pierluigi Pardo condurrà "Ti sembra normale?", game show che indaga con ironia i costumi e le tendenze del Paese, ridefinendo il concetto di normalita' in maniera spiritosa e leggera. Adattamento del format internazionale "Are you normal?" lanciato con grande successo negli Stati Uniti dai produttori dell'Oprah Winfrey Network.

"É una sfida elettrizzante in cui tentiamo di indagare nelle virtu e nei vizi degli italiani", dice il conduttore spiegando di essere "emozionato, curioso e molto entusiasta". Nei prossimi giorni il palinsesto di Rai 2 si arricchirà anche delle partenze di altri tre programmi: "Top tutto quanto fa tendenza" il magazine dedicato alla moda, al costume e all'eccellenze Made in Italy, sbarca su Rai 2, in una nuova collocazione oraria, con la conduzione di Greta Mauro.

"Cook 40": seconda stagione del programma condotto da Alessandro Greco, per chi ama lo "slow food" e la convivialità, ma che non ha molto tempo da dedicare ai fornelli. Tornerà il sabato mattina alle 11.15 - "Alle otto in tre": dal lunedì al venerdì, alle 8.03 Filippo Solibello, Claudia de Lillo e Marco Ardemagni daranno il loro buongiorno al pubblico tv.