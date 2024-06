Lite Virzì-Ramazzotti si querelano, informativa in procura con video

Il regista Paolo Virzì e l'ex moglie Micaela Ramazzotti hanno entrambi presentato querela alla stazione dei carabinieri Aventino dopo la lite scoppiata all'interno di un ristorante di Roma lunedì scorso. Secondo quanto emerso nel ristorante erano presenti il regista con la figlia e l'attrice con il nuovo compagno. I carabinieri che hanno raccolto le denunce hanno inviato un'informativa in procura a cui hanno allegato anche il video delle telecamere presenti nel ristorante. Sarà adesso il magistrato a formulare le possibili ipotesi di reato.

Micaela Ramazzotti replica a Paolo Virzì dopo la lite: 'Attento più all'immagine pubblica'

"Non intendo entrare nel merito di vicende che, sono certa, verranno chiarite dalle Autorità giudiziarie a ciò preposte. Non resto sorpresa dall'affannoso tentativo di Paolo di voler preservare solo la propria immagine pubblica. D'altra parte, ha sempre tenuto più a quella che alla serenità della propria famiglia e dei propri affetti o presunti tali". Micaela Ramazzotti, in una dichiarazione all'ANSA, commenta la lite finita con l'intervento delle forze dell'ordine che l'ha vista protagonista in un ristorante romano con l'ex marito, il regista Paolo Virzì.

Micaela Ramazzotti e Paolo Virzi. La loro lunga storia d'amore

Nel 2007 Paolo Virzì sta cercando le protagoniste per il film “Tutta la vita davanti” (tratto dal romanzo di Michela Murgia). Micaela Ramazzotti reduce dal grande successo di” Non prendere impegni stasera” viene notata da Carlo Virzì, che la propone al fratello regista per il ruolo di Sonia: l'attrice viene poi scritturata dopo un provino. Nasce sul set la loro storia d'amore. Il 17 gennaio 2009 (giorno del compleanno di Micaela Ramazzotti) a Livorno, città natale di Virzì il loro matrimonio.

Il 1° marzo 2010 nasce il figlio Jacopo e il 15 aprile 2013 la figlia Anna (il cui parto è stato ripreso nel film Il nome del figlio dell'amica Francesca Archibugi).

Insieme la coppia ha girato tre film, dopo quello del 2007 arriva La prima cosa bella in cui Ramazzotti veste i panni della versione giovanile di Anna, personaggio ispirato a sua suocera, la mamma di Virzì che da grande era interpretata da Stefania Sandrelli. Poi nel 2016 arriva La pazza gioia, film sulla fragilità mentale di una giovane madre.

A novembre 2018, i settimanali di gossip parlano di crisi fra Paolo Virzì e Micaela Ramazzotti, ma a inizio 2019 la coppia torna a mostrarsi: i due felici e sorridente in un raro scatto affidato ai social network. "Giornali e siti hanno ingigantito quella che è una crisi che capita a tutti. Sono molto gelosa della mia vita privata, però posso dirle una cosa: il dialogo ha cambiato tutto e reso tutto possibile", disse Micaela Ramazzotti poche settimane a Vanity Fair. A febbraio del 2023 arrivano le voci di una nuova rottura.