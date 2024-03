Michele Picci è il nuovo Group Chief Creative Officer di VML Italy per le sedi di Milano e Roma

Michele Picci ha lavorato in agenzie come Havas, BBDO e Publicis nei suoi 16 anni di esperienza nel settore collaborando con alcuni dei più importanti brand nazionali e internazionali, tra cui Barilla, Campari, Luxottica, Heineken, Sky e Netflix. Nel 2021 entra in Amazon dove ricopre il ruolo di Senior Creative Director per Prime Video Europe.

“Aver lavorato sia in agenzia sia in azienda, lato cliente, mi ha permesso di maturare una conoscenza più profonda del mercato”, dichiara Michele Picci, a cui riporterà la direzione creativa di VML Italy. “Qui posso proseguire il mio percorso di evoluzione e mettere la mia ambizione strategica e creativa a disposizione del più grande network creativo a livello globale. In VML Italy trovo una squadra solida e di talento e sono convinto che insieme sapremo rispondere appieno alle mutevoli necessità di business dei nostri clienti”.

Picci è tra i creativi italiani più premiati al mondo, con Grand Prix ai Cannes Lions, Clio, Clio Entertainment, New York Festival, One Show, Eurobest, Golden Drum e LIA, e, durante la sua carriera, ha fatto parte della giuria dei principali festival pubblicitari.

“Siamo felici di accogliere Michele nel team di VML Italy”, dice Simona Maggini, Group Ceo di VML Italy, la creative agency di Wpp. “In linea con il nostro DNA di agenzia che mette al centro il valore delle persone, siamo impazienti di avviare questo percorso nel segno del talento e della libertà di espressione, seguendo il nostro posizionamento per creare connected brands e favorire la loro crescita”.