Microsoft Windows 11 uscita: lancio ufficiale, si aggiorna gratis entro l'anno

Microsoft Windows 11 uscita ufficiale: dopo mesi di indiscrezioni è stato lanciato il nuovo sostema operativo di Redmond, che punta sulla semplificazione dell'interfaccia utente, con un nuovo menu Start e una barra delle applicazioni, e integra Teams.

"Windows è sempre stato sinonimo di semplicità per i creatori di contenuti", ha affermato il Ceo e presidente della società Satya Nadella, che proprio l'altro giorno è entrata nel super esclusivo club delle aziende che valgono 2.000 miliardi di dollari.

Windows 11 sarà disponibile sui nuovi pc e, con un aggiornamento gratuito, per i pc Windows 10 idonei entro la fine del 2021. Include novità estetiche come la modalità chiaro e scuro, gli aggiornamenti del sistema operativo in background, quindi sono più piccoli del 40% e più efficienti.

Un widget riprende le notizie e gli avvisi personalizzati, tra cui quelli per il meteo e il traffico, cambia poi lo store di app, riprogettato e capace di supportare una serie di applicazioni di terze parti. Tra le prime, TikTok e Instagram. Un passo importante che va nella direzione della monetizzazione per gli sviluppatori, con Microsoft che non aumentera' la percentual