I film e le serie tv da non perdere su Disney Plus a novembre

Migliori serie TV Disney Plus: tutte le nuove uscite della piattaforma di streaming di novembre 2024

Disney Plus nelle scorse settimane è finita al centro del dibattito per la nuova miniserie in cui si raccontano le indagini sull'omicidio di Sarah Scazzi. La produzione Groenlandia era stata ritirata dalla piattaforma di streaming su richiesta del sindaco di Avetrana ma ora è tornata disponibile con il nuovo titolo Qui non è Hollywood, senza il riferimento al Comune pugliese.

Non potete poi perdervi il film campione d'incassi Deadpool & Wolverine, in arrivo il 12 novembre. Dopo tanti rumors e l'immenso hype dei fan dei cinecomic alla fine Wade Wilson incontra Logan.

Il 6 novembre è arrivata anche la seconda stagione di The old man basata sull'omonimo romanzo di Thomas Perry.

Le ultime novità di Disney Plus di novembre 2024