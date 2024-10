Avetrana, la serie sull'omicidio di Sarah Scazzi torna in onda ma cambia titolo: ecco la nuova data di uscita

Avetrana - Qui non è Hollywood, la serie andrà in onda su Disney+ dal 30 ottobre ma senza il riferimento alla cittadina pugliese

Alla fine la serie tv Avetrana - Qui non è Hollywood andrà in onda anche se con un piccolo cambiamento. Dal titolo infatti sparirà il riferimento alla cittadina pugliese dove è avvenuto l'omicidio di Sarah Scazzi. Dopo la sospensione imposta dal tribunale di Taranto, che ha accolto il ricorso del sindaco di Avetrana, la serie andrà in onda su Disney+ da domani 30 ottobre.

"In ottemperanza al provvedimento emesso dal Tribunale di Taranto e in attesa dell’udienza fissata per il 5 novembre, Groenlandia e Disney informano che il titolo della serie sarà ora Qui non è Hollywood, e sarà disponibile in Italia dal 30 ottobre sulla piattaforma Disney+", si legge nella nota inviata dalla produzione.

La serie che riprende la vicenda dell'omicidio di Sarah Scazzi, per cui sono state condannate all'ergastolo la cugina Sabrina Misseri e la zia Cosima Serrano, sarebbe dovuta andare in onda il 25 ottobre ma il tribunale di Taranto ha accolto il ricorso del sindaco di Avetrana, Antonio Izzi, che chiedeva di eliminare il riferimento alla città e visionare la serie per "appurare se l'associazione del nome della cittadina all’adattamento cinematografico susciti una portata diffamatoria rappresentandola quale comunità ignorante, retrograda, omertosa, eventualmente dedita alla commissione di crimini efferati di tale portata, contrariamente alla realtà".

La serie era stata quindi sospesa in attesa dell'udienza del 5 novembre ma alla fine la casa di produzione ha deciso di non aspettare la sentenza definitiva e di cambiare il titolo in "Qui non è Hollywood".