I film e le serie tv assolutamente da non perdere su Netflix a novembre

Migliori serie TV Netflix: tutte le nuove uscite della piattaforma di streaming di novembre 2024

Netflix nonostante l'annuncio di nuovi aumenti del costo mensile (si partirà da 6,99 euro fino a 19,99 euro per l'abbonamento Premium) resta tra le piattaforme di streaming più apprezzate dagli italiani. A novembre sono in arrivo nuove serie TV e film imperdibili.

Rapina al Banco Central (8 novembre) è un nuova serie spagnola ispirata alla storia della rapina alla sede della Banca centrale di Barcellona nel 1981, esattamente tre mesi dopo il tentativo di colpo di stato al Congresso dei deputati. I rapinatori hanno tenuto in ostaggio più di 200 persone, minacciando di ucciderle se il Governo non avesse rilasciato il colonnello Tejero e altri vertici del 23-F.

Adorazione (20 novembre) è invece una serie in 6 episodi liberamente tratta dall'omonimo romanzo di Alice Urciuolo. La sedicenne Elena scompara in una calda estate sulla costa dell'Agro Pontino. Gli amici e la polizia pensino si tratti di uno dei soliti colpi di testa della ragazza ma non è per niente così. Si apriranno quindi nuovi scenari sulla vita nascosta di provincia.

Senna (29 novembre) è l'attesissima miniserie sul campione di Formula 1. Si parte dal principio della carriera automobilistica del tre volte campione del mondo fino al tragico incidente di Imola durante il Gran Premio del San Marino che ne ha causato la morte nel 1994.

Migliori serie TV Netflix

Born for the Spotlight (7 novembre)

Jake Paul vs. Mike Tyson: conto alla rovescia (7 novembre)

La gabbia (7 novembre)

Investigation Alien: indagine sugli UFO (8 novembre)

Rapina al Banco Central (8 novembre)

Mr. Plankton (8 novembre)

Sprint 2 (13 novembre)

Beyond Goodbye (14 novembre)

Adorazione (20 novembre)

Rhythm + Flow 2 (20 novembre)

900 giorni senza Anabel (22 novembre)

The Helicopter Heist (22 novembre)

Chef's Table 7 (23 novembre)

The Madness (28 novembre)

Asaf (28 novembre)

Senna (29 novembre)

Migliori film Netflix