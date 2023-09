Migranti, Musk: "Soros guida l'invasione in Italia. Ecco qual è il suo piano"

Migranti, Musk e il nuovo attacco a Soros: "Vuole la distruzione della civiltà occidentale"

La questione migranti in Italia continua a tenere banco e l'hotspot pieno di Lampedusa è diventato un caso a livello europeo. Se da Parigi fanno sapere con chiari messaggi: "Noi qui non li vogliamo" e a Bruxelles c'è un rimpallo di responsabilità sulle colpe di questa situazione, Elon Musk non ha dubbi su chi ci sia dietro a tutto questo. Come già accaduto in passato, il patron di Tesla e X torna ad attaccare George Soros. Il filantropo e banchiere ungherese, naturalizzato statunitense e di religione ebraica viene ancora una volta accusato. Musk rilancia un messaggio di un utente secondo il quale i numerosi sbarchi di questi giorni a Lampedusa sono frutto di un preciso piano di Soros, che "guida l’invasione".

Musk non si è lasciato sfuggire il post e ha rilanciato: "L’organizzazione di Soros sembra non volere altro che la distruzione della civiltà occidentale", dando per vera la tesi dell’utente. Senza dare poi seguito alla sua affermazione. Poche ore più tardi, il fondatore di Tesla ha ospitato sul social network il premier israeliano Benjamin Netanyahu in un evento live. Durante l’incontro, Musk ha assicurato: "Ovviamente sono contro l’antisemitismo. La libertà di parola significa qualche volta dire qualcosa che non piace ad altri. Non promuoveremo i discorsi d’odio".

Nelle ultime settimane Musk è stato spesso criticato per l’atteggiamento verso i messaggi di odio che starebbero crescendo rapidamente sulla piattaforma, ma l’imprenditore ha invece puntato il dito contro l’Anti Defamation League ebraica, a suo avviso responsabile di accuse antisemite false contro lui e il social X.