Migranti, Propaganda Live: Zoro si imbarca sulla nave Geo Barents a Catania

Propaganda Live, ospiti e anticipazioni di questa sera venerdì 11 novembre 2022: Zoro sale sulla Geo Barents a Catania

Protagonista della puntata di oggi, venerdì 11 novembre, è l’emergenza migranti nel Mediterraneo. Il conduttore Zoro commenterà con i suoi ospiti le operazioni di salvataggio, tra missioni volontarie e civili, e il caos dei diritti umanitari e internazionali con particolare focus sugli sbarchi selettivi voluti dal ministro dell’interno Matteo Piantedosi.

Non solo. Al tema migranti sarà dedicato anche il reportage settimanale di Zoro, che è riuscito a salire a bordo della nave Geo Barents di Medici Senza Frontiere al largo di Catania, nelle ore in cui era in attesa dell’assegnazione di un porto sicuro con a bordo 572 persone tratte in salvo dal mare nel corso di sette missioni diverse di salvataggio.

Il conduttore Diego Bianchi ha trascorso due notti a bordo della nave e ha raccolto storie, sogni e disperazione di queste persone che rischiano la vita pur di inseguire un futuro migliore. Una storia di sofferenze, diritti negati e aspettative disattese, ma anche di solidarietà e speranza.

Propaganda Live, gli ospiti di stasera venerdì 11 novembre 2022

Zoro sarà affiancato dal suo braccio destro, il vignettista Marco “Makkox” D’Ambrosio, e dall’ormai storico cast di ospiti fissi composta Francesca Schianchi, Constanze Reuscher, Paolo Celata.

E poi i video esilaranti dell’inviato speciale Memo Remigi e tanti contributi come una nuova puntata di “15 minuti” con la divertente striscia di Diego Bianchi insieme a Lorenzo Gioielli e Antonella Attili, mentre Andrea Pennacchi si esibirà con un nuovo monologo.

Inoltre, ogni puntata sarà allietata dalle performance musicali della band con Roberto Angelini, Giovanni Di Cosimo, Fabio Rondanini, Gabriele Lazzarotti, Daniele “Coffee” Rossi e Daniele Tittarelli.

Propaganda Live, dove guardare l’episodio di stasera venerdì 11 novembre 2022

Stasera Propaganda Live su La7 andrà in onda a partire dalle ore 21.15. La diretta streaming del programma sarà disponibile da pc, tablet e telefonino sul portale web La7.it. A partire da domani, inoltre, allo stesso indirizzo l’intera puntata sarà caricata in modalità streaming on-demand.