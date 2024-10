Milan-Napoli diretta tv e streaming in chiaro (dove vederla), Colpo di scena, gratis il big match di serie A

Milan-Napoli dove vederla? Diretta tv e streaming in chiaro su DAZN

Martedì 29 ottobre alle 20:45, Milan-Napoli sarà trasmesso gratis in chiaro e in esclusiva su DAZN. Non accadeva dal 13 aprile 1996 con Juventus e Sampdoria. L'occasione di vedere il match di Serie A free rientra nel pacchetto "Try and buy" dei diritti TV acquisiti dalla piattaforma di live streaming sportivo per la trasmissione fino al 2029 del campionato di calcio di Serie A e che consente di poter trasmettere un numero limitato di partite (fino a 5 partite su 380) in chiaro e gratuitamente, per ogni stagione.

Milan-Napoli su Dazn - Telecronaca, pre e post partita

Milan-Napoli sarà raccontato su Dazn con la telecronaca di Pierluigi Pardo e il commento tecnico di Andrea Stramaccioni. Diletta Leotta in collegamento dal campo a partire dalle 19:45 per le analisi del prepartita e le interviste a fine gara. Senza dimenticare DAZN Serie A Show nel postpartita con Giorgia Rossi alla conduzione insieme all’allenatore della Nazionale italiana di Basket, Gianmarco Pozzecco, come super ospite in studio, Massimo Ambrosini e Ciro Ferrara (in campo in quel Juventus-Sampdoria del '96).

Milan-Napoli su Dazn. "Svolta storica"





“Trasmettere in chiaro per la prima volta dopo quasi 30 anni un big match segna una svolta storica, e lo è ancora di più se consideriamo che sarà in diretta esclusiva streaming su DAZN senza necessità di abbonarsi. Si tratta di un’opportunità straordinaria che abbiamo fortemente voluto e che ci permetterà di portare le emozioni de grande calcio italiano a un numero di tifosi ancora più grande”, spiega Stefano Azzi, CEO di DAZN Italia. Anche per Milan-Napoli sarà attiva Fan Zone, la funzionalità di DAZN che permette di commentare la partita con gli altri tifosi, partecipare a sondaggi esclusivi e vivere un’esperienza interattiva.

Milan-Napoli su Dazn, come registrarsi per vederla in tv e streaming

Dopo aver semplicemente inserito il proprio indirizzo e-mail, i tifosi potranno dunque sintonizzarsi su DAZN per seguire la diretta senza abbonamento, sulla propria tv o sul proprio telefonino. Come registrarsi da Desktop/mobile. Vai su Dazn.com/home, seleziona Milan-Napoli in home page e inserisci la tua e-mail per vedere la partita, incluso tutto l’intrattenimento pre e postpartita.

Come registrarsi da Smart TV. Dal 28 ottobre, apri l’app DAZN dalla tua tv, clicca su ‘Guarda Gratis’, inquadra il QR Code con lo smartphone e inserisci la tua e-mail per vedere la partita, incluso tutto l’intrattenimento pre e postpartita. Per fruire della miglior esperienza possibile, si consiglia di registrarsi in anticipo, di scaricare e aggiornare l’app DAZN e di sintonizzarsi alla partita il prima possibile. La visione in diretta di Milan-Napoli da parte di account DAZN gratuiti senza abbonamento sarà infatti possibile fino a un massimo di circa 2 milioni di utenti.