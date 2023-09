Milo Infante chiede una riduzione del suo Ore 14 su Rai2. Ecco perché

Milo Infante chiede una riduzione del suo Ore 14? I rumors

Ore 14 vola negli ascolti tv, ma Milo Infante potrebbe vedere ridotta a 50 minuti la durata del suo programma in onda su Rai 2. Cos'è successo? Secondo quanto riporta il sito di Davide Maggio questa riduzione è stata chiesta dallo stesso Infante "per motivazioni che hanno dell’incredibile: mancanza di personale. Il programma del primo pomeriggio di Rai 2, infatti, vede l’attuale redazione dimezzata rispetto a quella operativa lo scorso anno (4 persone rispetto alle 8 precedenti) perchè la TV pubblica non avrebbe concesso 3 “primi utilizzi” e, non avendo concesso un aumento (pare promesso), avrebbe incassato anche l’arrivederci di un’altra collaboratrice".

"Vi è di più. In casi come questo, viene effettuata in Rai quella che, in gergo, è definita “ricognizione“: si chiede, in parole povere, ai lavoratori/collaboratori dell’azienda la disponibilità a lavorare per un determinato programma - scrive davidemaggio.it - Nel caso di Infante pare ne siano state fatte due… con esito negativo". La richiesta di Milo Infante al direttore Corsini è arrivata. Ora si attende di capire la risposta.