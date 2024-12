Mimì Caruso, chi è la vincitrice di X Factor 2024: con Mina-Lucio Dalla ha emozionato, con il brano di Madame stravinto

Les Votives, Patagarri e Lorenzo Salvetti sconfitti: X Factor 2024 incorona Mimì Caruso (con Manuel Agnelli che sconfigge in volata Achille Lauro e si prende il suo primo titolo da giudice). Scopriamo chi è la 17enne che ha incantato il pubblico, conquistando la vittoria nella finale del talent show andata in onda su Sky e Tv8 in una serata piena di sorprese e con le esibizioni attesissime di Robbie Williams e Gigi D'Alessio.

Mimì Caruso, chi è la vincitrice di X Factor 2024

Mimì Caruso, per tutti semplicemente Mimì, ha vinto X Factor 2024 emozionando il pubblico. Non una vittoria, ma un vero e proprio trionfo per la pupilla di Manuel Agnelli (al primo successo come giudice). La 17enne di Usmate Velate (Monza-Brianza) ha messo d'accordo tutti in questa edizione del talent show di Sky (prodotto da Freemantle) conquistando il successo nella finale trasmessa in diretta da Piazza del Plebiscito di Napoli davanti a 16mila spettatori (secondi i Les Votives, terzi Patagarri - che sembravano i favoriti della vigilia - quarto Lorenzo Salvetti tutti e 3 della squadra di Achille Lauro).

Musica ed emozioni si diceva. Un cocktail esplosivo per una ragazza cresciuta ascoltando soul e jazz, la sua voce spazia tra il soul, l’indie e perfino l’hip hop per connettersi con gli altri, fine ultimo del suo progetto. Mimì che canta contro un mondo noioso che colora con la sua musica.





Mimì Caruso, chi è la vincitrice di X Factor 2024: il percorso

Il percorso di Mimì Caruso a X Factor 2024? Mai banale, sempre con un'impronta forte, caratterizzato da brani spesso imponenti e impegnativi come “Figures”, il brano di Jessie Reyez che alle Audizioni le aveva fatto guadagnare l’X Pass da parte del suo giudice Manuel Agnelli, “Godspeed” di Frank Ocean, “EARFQUAKE” di Tyler, The Creator, “Don't Beat The Girl Out Of My Boy” di Anna Calvi, “Something On Your Mind” di Karen Dalton, “I Will Survive” di Gloria Gaynor (nella versione dei Cake), “La sera dei miracoli” di Lucio Dalla, “Lilac Wine” nella versione di Nina Simone, “Strange Fruit” di Billie Holiday e “Mi sei scoppiata dentro il cuore” di Mina.

Mimì Caruso, chi è la vincitrice di X Factor 2024 - “La Sera Dei Miracoli” di Lucio Dalla / VIDEO

Il quarto live aveva visto Mimì cantare la canzone di Lucio Dalla. Brividi tra il pubblico in sala e quello davanti alla tv per come era riuscita a interpretare 'La sera dei Miracoli'. Un passo importante nel percorso di X Factor 2024 che ha poi visto la 17enne du Usmate Velate vincere questa edizione del talent show di Sky.



Mimì Caruso, chi è la vincitrice di X Factor 2024 - “Mi Sei Scoppiato Dentro Il Cuore” di Mina /VIDEO

Come in uno splendido film in bianco e nero, Mimì Caruso ha cantato “Mi Sei Scoppiato Dentro Il Cuore” di Mina all'ultima manche della Semifinale. Una esibizione che le ha permesso di staccare il biglietto per la finale di Napoli. Poi il trionfo nella notte di Piazza del Plebscito.

X Factor 2024, Mimì canta Dove si va”, scritto da Madame / VIDEO

Il suo inedito – firmato Warner Music Italy e disponibile, come gli altri brani originali degli altri concorrenti di #XF2024, su tutte le piattaforme digitali – è “Dove si va”, scritto da Madame e prodotto da Gianmarco Manilardi.