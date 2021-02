Mondadori acquisce Hej! e si rafforza nel campo del tech advertising

Mondadori compra la società creata nel 2017 da Stefano Argiolas e Paolo De Santis, che manterranno la carica di amministratori delegati, che rafforzerà la proposta nel mercato del tech advertising con AdKaora.

“Con questa acquisizione vogliamo crescere ancora e valorizzare la nostra presenza nel digitale, su cui in questi anni abbiamo continuato a investire in modo mirato per consolidare la nostra leadership", afferma Ernesto Mauri, amministratore delegato del Gruppo Mondadori. L’ingresso di Hej! nel perimetro di attività dell’area Media ci consentirà di rafforzarci in un settore ad alto potenziale, ma anche di sviluppare competenze a valore aggiunto, grazie all’integrazione di un team specializzato in intelligenza artificiale e nuove tecnologie”.

Hej! è stata fondata nel 2017 da Stefano Argiolas e Paolo De Santis, che manterranno la carica di amministratori delegati, e ha fatto registrare tassi di crescita double digit sia in termini di ricavi sia di redditività. Composta da un team di tredici persone dislocate nelle sedi di Milano e Roma, si focalizza in particolare sull’intelligenza artificiale applicata alla conversazione. Hej! realizza soluzioni che toccano l’intera customer journey dai banner bot, banner conversazionali nati dalla volontà di rendere la user experience dei banner classici più coinvolgente, a campagne di conversational marketing che, grazie alla piattaforma proprietaria di analisi e business intelligence, sfruttano la conversazione tra l’intelligenza artificiale e l’utente per comprenderne le preferenze così da offrire loro un’esperienza tailor-made che li trasformi in clienti effettivi.

Questa operazione consente a Mondadori di creare, intorno a Adkaora, agenzia del gruppo specializzata nel mobile advertising e nel proximity marketing, un importante polo dedicato allo sviluppo del tech advertising, mettendo a disposizione delle aziende anche progetti di conversational mobile marketing. “Il know-how specifico di Hej! abiliterà lo sviluppo di nuovi modelli di campagne digitali da affiancare alle attuali tipologie di servizi, andando a completare un portafoglio che diventa sempre più ricco, innovativo ed efficace” spiega il gruppo editoriale di Segrate.

Gli aspetti legali dell’operazione sono stati curati per il Gruppo Mondadori dall'avvocato Luca Barlassina responsabile per la Direzione Affari legali e societari di Gruppo dell'area M&A mentre l’avvocato Paolo Bruni ha assistito i venditori.