Mondadori Media lancia Taag! per scoprire nuovi talenti. Signorini alla guida

Mondadori Media lancia Taag! per scoprire nuovi talenti

Mondadori Media amplia la propria offerta e si rafforza nel settore delle talent agency con Taag!, la nuova agenzia di talent management attiva nel mondo dell'intrattenimento. L'intento è di fare ricerca e gestione di talenti trasversali, che siano la "fotografia" dei vari ambiti dello spettacolo di oggi e del futuro: conduttori Tv e radiofonici, cantanti e musicisti, influencer e content creator, autori, artisti della danza e personaggi televisivi.

Alla guida dell'agenzia c'è Alfonso Signorini, il quale dopo aver lasciato la direzione del settimanale di gossip "Chi" ha preso in carico lo sviluppo della nuova società.

"Taag! rappresenta una novità nel panorama delle agenzie di talent management, grazie a un posizionamento innovativo che si rivolge ad artisti attivi in molteplici aree dello spettacolo, dalla Tv ai social, dalla radio alla musica. Un percorso all'insegna della multimedialità, in cui Mondadori Media potrà fare la differenza potendo contare su un know-how unico e distintivo nel mondo dei media e in particolare nell'intrattenimento", ha dichiarato Carlo Mandelli, Amministratore delegato di Mondadori Media, area magazine.

Come scrive Ansa, del roster di Taag! faranno parte talenti emergenti, ma anche professionisti con un percorso già consolidato: in entrambi i casi si tratta di personaggi caratterizzati da forti potenzialità e competenze trasversali. Per la musica ha stretto un accordo di collaborazione con Warner Music.