Mondadori: Pozzi si dimette da CDA e da carica CFO

Oddone Pozzi si è dimesso dalle funzioni di direttore centrale Finanza, Acquisti, Legale, Sistemi Informativi e Logistica, da dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari e da tutte le cariche di amministratore sia nella capogruppo Arnoldo Mondadori Editore che nelle altre società del gruppo.

Lo comunica il gruppo editoriale, spiega la società: "Le ragioni di questa decisione sono da ricondurre alla volontà del dottor Pozzi di intraprendere un nuovo percorso professionale". L'azienda esprime "rammarico" per quanto deciso da Pozzi e il presidente Marina Berlusconi e l'amministratore delegato Ernesto Mauri, anche a nome dell'intero consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e del management, "ringraziano il dottor Pozzi per il significativo contributo professionale e il supporto impresso alle attività in questi sei anni di cammino comune, in cui il gruppo Mondadori ha intrapreso un deciso percorso di trasformazione e riposizionamento strategico, raggiungendo un solido equilibrio economico-finanziario".

Per garantire le attività dell'assemblea dei soci le dimissioni dalle funzioni di direttore centrale e da dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari avranno decorrenza dal prossimo 3 giugno e quelle relative alle cariche di amministratore dal 22 aprile prossimo, dopo l'assemblea degli azionisti.