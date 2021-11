Mondadori sempre più solo libri, Belpietro si prende Donna Moderna

Mondadori mette in vendita Donna Moderna e CasaFacile a Stile Italia Edizioni

Continua l'operazione di sistematico smantellamento dei periodici Mondadori Media, con l'annuncio da parte dei vertici aziendali dell'imminente vendita di 'Donna Moderna' e di 'CasaFacile' a Stile Italia Edizioni, la societa' facente capo a Maurizio Belpietro cui due anni fa erano gia' state vendute altre cinque storiche testate del gruppo: 'Confidenze', 'TuStyle', 'Starbene', 'Cucina Moderna' e 'Sale & Pepe'. Cui va altresi' aggiunto 'Panorama', che era gia' approdato nel gruppo di Belpietro nel 2018'.

Mondadori, allarme lavoratori: 40 giornalisti a casa, un terzo di Mondadori Media

Lo riferisce una nota del comitato di redazione di Mondadori. "Tale decisione - prosegue il comitato - comporta un altro drastico e diremmo ormai drammatico taglio del personale giornalistico: saranno infatti una quarantina i colleghi che lasceranno Palazzo Mondadori, circa un terzo del totale di Mondadori Media, che passera' dai 117 giornalisti di oggi ai 79 del dopo vendita. In attesa di verificare puntigliosamente le condizioni di questa cessione, il CdR esprime profonda amarezza per un'operazione che non solo appare come una sconfitta per tutti, ma autorizza e consolida i timori sulle intenzioni della proprieta' di attuare nel futuro una totale dismissione di Mondadori Media, uscendo dal business dell'editoria periodica".