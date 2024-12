Mondiale per club 2025, Inter e Juventus in diretta tv-streaming su Dazn (SORTEGGIO, LE POSSIBILI RIVALI)

Mondiale per Club 2025, tutte le partite gratis su Dazn

Dazn sarà emittente globale esclusiva della Coppa del Mondo per Club Fifa 2025. Lo storico accordo vedrà la trasmissione di tutte le 63 partite della Coppa del Mondo per Club Fifa 2025, che coinvolge 32 tra i migliori club del mondo, in live streaming, in visione gratuita su Dazn in tutto il mondo, con la possibilità di sublicenza alle reti di trasmissione lineari locali in chiaro. Rendendo una competizione per club di alto livello disponibile gratuitamente per ogni singolo tifoso del mondo, l'innovativa partnership combina l'esperienza unica e la visione del futuro di Dazn con l'impegno della Fifa a rendere il calcio veramente globale.

Il Mondiale per Club FIFA 2025, che prenderà il via domenica 15 giugno 2025 all'Hard Rock Stadium di Miami, riunirà i 32 migliori club di tutto il mondo per disputare partite che si giocheranno in 12 sedi negli Stati Uniti per un periodo di 29 giorni e che culmineranno con la finale al MetLife Stadium di New York (New Jersey) domenica 13 luglio 2025.

La partnership inizia con il sorteggio del Mondiale per Club FIFA 2025 che Dazn trasmetterà in diretta a livello globale e in modalità gratuita da Miami, giovedì 5 dicembre 2024. I 32 club partecipanti scopriranno i loro avversari della fase a gironi in un evento che inizierà alle 19:00, ore italiane.

L'accordo per l'esclusiva dei diritti di trasmissione globale del Mondiale per Club FIFA 2025 segna l'inizio di una partnership più ampia tra DAZN e FIFA che include l'integrazione sulla piattaforma DAZN di FIFA+, la library dei momenti più iconici del calcio e dei replay completi delle partite della FIFA, nonché di eventi in diretta. Dazn, l'unica piattaforma globale di streaming digitale dedicata esclusivamente agli appassionati di sport, è già la destinazione definitiva per le massime competizioni calcistiche, con un portafoglio di diritti ineguagliabile che comprende i campionati più prestigiosi del mondo. I suoi contenuti sono visti da oltre 300 milioni di spettatori in più di 200 mercati, il che la posiziona in un ruolo unico per sostenere la FIFA nel guidare la continua crescita dello sport numero uno al mondo. La piattaforma completamente interattiva e coinvolgente consente ai fan di guardare, giocare, acquistare e connettersi, tutto in un unico luogo e con un unico account. In qualità di partner scelto dai maggiori campionati, detentori di diritti e brand al mondo, DAZN sta guidando la trasformazione digitale dello sport, con una piattaforma che integra in modo unico l'intera esperienza del tifoso. DAZN è disponibile su tutti i dispositivi connessi, tra cui Smart TV, smartphone, tablet e console di gioco, offrendo ai fan l'esperienza sportiva più coinvolgente e interattiva grazie a funzionalità all'avanguardia e a un'interattività senza pari.

Mondiale per club 2025 - I gironi

In ogni girone squadre di confederazioni diverse (tranne per l’Europa, che avrà 12 club e 4 gironi con due europee). Le squadre della stessa nazione non possono essere nello stesso gruppo, e quelle di fascia 1 (come Manchester City, Real Madrid, Flamengo) saranno assegnate automaticamente alla prima posizione nei gironi. Inter Miami e Seattle Sounders sono nei gruppi A e B per ragioni organizzative.

L’Inter affronterà sicuramente una sudamericana di fascia 1 (Flamengo, Palmeiras, River Plate o Fluminense), evitando altre europee top. La Juventus avrà una big europea come Manchester City, Real Madrid, Bayern o PSG.

Mondiale per club - le fasce del sorteggio

FASCIA 1 - Manchester City (ENG), Real Madrid (ESP), Bayern Monaco (GER), Paris Saint-Germain (FRA), Flamengo (BRA), Palmeiras (BRA), River Plate (ARG), Fluminense (BRA)

FASCIA 2 - Chelsea (ENG), Borussia Dortmund (GER), Inter (ITA), Porto (POR), Atletico Madrid (ESP), Benfica (POR), Juventus (ITA), Salisburgo (AUT)

FASCIA 3 - Al Hilal (KSA), Ulsan (KOR), Al Ahly (EGY), Wydad (MAR), Monterrey (MEX), Leon (MEX), Boca Juniors (ARG), Botafogo (BRA)