Monica Setta sbarca in prime time il 27 agosto su Rai 2

Molte le anticipazioni sui palinsesti che saranno presentati agli investitori e alla stampa dalla Rai il 19 luglio a Napoli soprattutto sul fronte del l'approfondimento, direzione di Paolo Corsini da cui dipendono le principali novita nell'offerta informativa 2024/2025.

Monica Setta conduttrice e ideatrice di Storie di Donne al bivio successo editoriale dell'ultima stagione sbarca in prima serata il 27 agosto su RAI2 con Donne al bivio prime time in joint venture tra Corsini e Marcello Ciannamea direttore intrattenimento prime time.

Dopo aver acceso Rai 2 nella seconda serata di tutta l'estate con Donne al bivio il martedì e il giovedì, nei palinsesti presentati a Napoli ci saranno altre date per le prime serate della conduttrice che la prossima stagione torna anche con Generazione z e uno mattina in famiglia. Ottima la media di ascolto pari quasi al 6 su 80 puntate prodotte. Anche ieri la puntata in seconda serata ha raggiunto quasi il 4.

Tornano in autunno pure Luisella Costamagna con Tango il venerdi sera (collocazione nobile per l'informazione di Rai 2 appartenuta in passato a Gianluigi Paragone) mentre in seconda serata su rai3 arriva la bravissima Maria Latella, grande firma del giornalismo di carta stampata che sta trattando una importantissima esclusiva biennale con la Rai per occupare la fascia di informazione politica dei prossimi anni. Ma la vera novità è Antonino Monteleone il giovedi su RAI2 in prime time.