Montagnier, la morte e la notizia bucata: i social contro la stampa francese

Morte Luc Montagnier, social francesi in tilt: il fallimento dei grandi media nel confermare la morte del virologo

Chi ha messo la sordina, per quasi due giorni, alla notizia della morte di Luc Montagnier? E perché? In Francia i social, e in particolare Twitter, sono intasati da giorni da domande di questo tipo. Che in un Paese civile e altamente progredito, per 36 ore non sia stato reso ufficiale l’annuncio della scomparsa del più importante virologo europeo degli ultimi 50 anni, Premio Nobel nel 2008 per la Medicina, risulta strano in effetti. Twitter è addirittura andato in tilt con l’esplosione di questo caso. Facciamo un passo indietro.

La morte del grande scienziato divenuto punto di riferimento per i No Vax in quanto non ha mai nascosto la sua preoccupazione per le vaccinazioni di massa, era stata annunciata nella mattinata di mercoledì 9 febbraio dalla testata parigina France Soir. Ma, solo un giorno e mezzo dopo, è stata ripresa dal mainstream mediatico.

Luc Montagnier morto, una notizia presa con freddezza

Già questo, ha suscitato perplessità e proteste. France Soir, più volte, è stato criticato per aver dato rilievo a tesi complottiste. E, forse per questo, il suo scoop è stato accolto con freddezza. France Press, una delle più importanti agenzie stampa d’Oltralpe, ha cercato di giustificare l’imperdonabile ritardo dicendo di aver avuto grandi difficoltà a farsi confermare questa notizia. Ma, sui social francesi, si rincorrono altre versioni. Come riporta FranceInter.fr, in particolare, molti internauti affermano che il “regime Covidista” abbia voluto prendere tempo per gestire le eventuali proteste che l’improvvisa scomparsa del carismatico “leader” dei No Vax avrebbe potuto suscitare.

“L’affaire Luc Montagnier è un caso da ‘scuola’. Il suo decesso è stato annunciato da France Soir: neanche una parola della stampa ufficiale. I complottisti sono sempre più avanti del mainstream”, ha twittato l’utente AuBonTouiteFrançais. Da parte sua, il dottor Guillaume Barucq ha cinguettato: “Stupefacente silenzio mediatico del decesso del professor Luc Montagnier”.