Murdoch si risposa a 92 anni con Ann Leslie: sarà il suo quinto matrimonio

Murdoch, quinto matrimonio e guai. Rischia una multa monstre

Rupert Murdoch sta per risposarsi, sarà la quinta volta. Il 92enne magnate delle telecomunicazioni annuncia il lieto evento. La futura sposa è Ann Lesley Smith, 66 anni, vedova del cantante country e imprenditore radiotelevisivo Chester Smith. La coppia - si legge sul Corriere della Sera - intende sposarsi in estate: "Non vediamo l’ora di trascorrere insieme la seconda metà della nostra vita — ha detto Murdoch alla sua coetanea Cindy Adams, inossidabile columnist di uno dei suoi giornali, il New York Post —. Ero molto nervoso. Temevo di innamorarmi, poiché sapevo che il prossimo matrimonio sarebbe stato anche l’ultimo, come è giusto che sia. Sono felice". Ieri però la notizia degli imminenti fiori d’arancio non è riuscita a eclissarne un’altra, meno allegra, sempre relativa al magnate australiano.

E' cominciato in un tribunale del Delaware - prosegue il Corriere - il processo di una causa civile per lui molto pericolosa. "Chi firma gli assegni ha in mano il pallino": Murdoch ha sempre stroncato così, sul nascere, ogni discussione su chi sia a comandare nelle sue aziende. Il problema però è che adesso il presidente e ceo di Fox Corporation rischia di dover firmare un assegno mostruoso, da 1,6 miliardi di dollari, a Dominion Voting Systems, azienda produttrice di macchine elettorali accusata da Donald Trump, in modo fantasioso, di aver truccato le elezioni presidenziali del 2020. Fox News, da sempre repubblicana, fece l’errore nelle convulse settimane seguite alla vittoria di Joe Biden, di amplificare le bugie trumpiane culminate nell’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021 e ora rischia grosso.