Musica indipendente, eletti i vertici di AudioCoop, AIA e Rete dei Festival

Musica, tutti i nuovi nomi ai vertici di AIA, AudioCoop e Nuova Rete dei Festival e dei Contest

Questo mercoledì si è svolta una grande riunione del settore indipendente formato dai comitati direttivi di AudioCoop, della Nuova Rete dei Festival e dei Contest, di AIA Associazione Italiana Artisti e Autori e tante altre realtà con oltre 60 partecipanti e interventi tutti pronti a rimettersi al lavoro nel nuovo anno per il riconoscimento dei diritti della scena indipendente ed emergente all’interno del Coordinamento StaGe! e Indies che raduna oltre 100 realtà e tutte le figure della filiera.

Durante l’assemblea, sono stati eletti per l’AIA come Presidente la cantautrice Roberta Giallo mentre nel Comitato Direttivo entrano gli artisti e operatori Maurizio Capone, Christian Perrotta, Giuliano Biasin, Mattia Pace, Gilda Munno, Denis Marino, Carlo Mercadante e Malavoglia. Presidente Onorario Renato Marengo. Invitati permanenti alle Riunioni: i delegati all’Assemblea del Nuovo Imaie de La Squadra per la Musica: Tommaso Zanello, in arte Piotta, Enrico Capuano, HER e l’esperto di diritto Fabio Dell’Aversana.

Mentre per la Nuova Rete dei Festival e Contest nel Comitato Direttivo sono stati eletti tra gli organizzatori di festival come Presidente Onoraria Rossana Luttazzi, presidente della Fondazione dedicata al grande Lelio Luttazzi, come Coordinatrice Giulia Lozzi e Vice Presidenti Roberto Grossi e Michele Lionello e come componenti del Comitato Direttivo Paolo Damiani, Claudia Fofi, Antonio Melegari, Francesco Pozone, Francesco Caprini, Riccardo Marini.

Infine, AudioCoop, il Coordinamento Etichette Discografiche Indipendenti, rinnova il suo Comitato Direttivo. Sono confermati Giordano Sangiorgi, Presidente, Luca Fornari, Vice-Presidente, l’esperta di diritto Claudia Barcellona, Marco Mori, Andrea Pettinelli, componenti del Comitato Direttivo. A tale Comitato Direttivo si segnalano anche il Presidente Onorario Winston Smith.

Inoltre, vanno aggiunti i delegati esterni: Massimo Della Pelle (segreteria, ripartizioni, paternizzazioni, cura di tutti i rapporti tecnici con le collecting), Roberta Barberini (assistenza tecnica con l’Associazione Rumore di Fondo), Giuseppe Marasco (distribuzione digitale), Fabrizio Brocchieri (rapporto coi club) e Matteo Marenduzzo (nuove etichette)