Myrta Merlino, talk show su Rete 4 per lei. E a Pomeriggio 5...

Pomeriggio 5, chi condurrà il programma Mediaset il prossimo anno? I rumor

Pomeriggio 5 va verso il finale di stagione. Ancora un paio di settimane e il programma condotto da Myrta Merlino andrà in pausa estiva: venerdì 14 giugno è prevista l'ultima puntata (mentre Uomini e donne di Maria De Filippi ha concluso il suo ciclo venerdì scorso con la scelta finale del tronista Daniele Paudice, che ha deciso di uscire dallo studio insieme a Gaia Gigli). Poi si inizierà a pensare alla prossima edizione.

Myrta Merlino bis? Nelle scorse settimane Dago non lo aveva escluso, ma da quanto filtra a Mediaset, resta calda l'ipotesi che arrivi una nuova conduttrice. Chi andrà in plancia di comando?

Due i nomi più forti che stanno girando in queste ultime settimane. Uno è quello di Cesara Buonamici, ma bisogna capire se la giornalista del Tg5 accetterà l'incarico. Anche perchè secondo i rumor che girano la vedramo nuovamente opinionista pure al Grande Fratello di Alfonso Signorini dopo le ottime performance di quest'anno.

Ecco perchè Mediaset potrebbe puntare su Simona Branchetti, giornalista e conduttrice di "Morning news" per il nuovo Pomeriggio 5 (che condusse in passato come supplente di Barbara d'Urso). Non trovano conferme le suggestioni su Veronica Gentili (quest'anno alle Iene).

Myrta Merlino verso il talk show su Rete 4

Myrta Merlino sembra destinata a Rete 4: l'ex conduttrice de L’Aria che tira dovrebbe avere un talk show tutto suo in prima serata. Un'idea che già in fondo girava quando Pier Silvio un anno fa la prese soffiandola a La7. Stando a quanto riportato nei giorni scorsi da Il Messaggero, non è da poi escludere - ma qui siamo nel capo delle ipotesi - che possa prendere le redini di Zona Bianca, attualmente condotto da Giuseppe Brindisi.