Napoli, 10 ore al giorno per 280 € al mese: ragazza rifiuta e spopola sul web

Napoli, 280 euro al mese per 10 ore di lavoro al giorno: una ragazza dice no e denuncia la situazione italiana su Tik-Tok

“I giovani d’oggi non hanno voglia di lavorare”. Negli ultimi anni, questa frase sta rituonando più di quanto ci fossimo abituati. Ma per quale motivo? Ebbene, prova a spiegarcelo una giovane ragazza che, sulla popolarissima piattaforma “Tik-Tok”, si è sfogata dopo aver scoperto le condizioni (tra orari e stipendio) di un lavoro cui si era interessata denunciando le terribili condizioni di lavoro cui sono sottoposti i ragazzi d'oggi. "Forse condividere questo video può servire a tanti come me...", ha detto la ragazza.

Questo il racconto-denuncia della tik-toker. “Su Instagram”, spiega, “una ditta di abbigliamento ha scritto 'cercasi persone per lavorare'... Io la contatto e mi viene chiesto di dove sei, come ti chiami, se ho esperienza. Fino a quando non arriviamo al discorso degli orari e dei soldi. Mi viene risposto che l'orario è dalle 9 alle 13.30. Il negozio riapre alla 16 ma in negozio bisogna arrivare alle 15-15.30 per pulire. Poi fino alle 20.30-21. Il sabato stesso orario ma continuato”.

“Ho chiesto la paga, anche se mi vergogno”, continua, “e mi viene risposto 70 euro a settimana, cioè 280 euro al mese. Io ho risposto che non mi interessava. A quel punto la ragazza, una mia coetanea, mi risponde: 'questi giovani d'oggi non hanno voglia di lavorare'. Perdonami, io sono stata gentile, ma secondo te è normale per tutte queste ore 280 euro al mese?”