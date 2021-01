Ascolti tv 2020, Tg1 del 9 marzo il programma più visto (dopo Sanremo)

Ascolti tv 2020? Come prevedibile, in un anno così drammatico a causa del Covid, è l'informazione a dominare in tv. La Rai innanzitutto raccoglie nei 12 mesi il 18,7% di share in prime time, staccando di quattro punti Canale 5. Quali sono stati i programmi più seguiti? La classifica viene fatta da un articolo del Corriere della Sera in collaborazione con Massimo Scaglioni (elaborazione Geca su dati Auditel).

La finale del Festival di Sanremo è in vetta con 13.638.000 spettatori (in periodo "pre-Covid"). A parte questo, l’emissione più seguita del 2020 è stata l’edizione straordinaria del Tg1 del 9 marzo in cui Conte dava l’annuncio del lockdown (trasmesso in diretta anche da altre reti): venti minuti per una media di 10.780.000 spettatori, 34,4% di share.

L’intera edizione del Tg1 del 26 aprile arriva al 2° posto, come riporta il Corriere della Sera: Conte annunciava la "Fase 2" (10.674.000 spettatori, medi, 35,35 di share). La partita di Coppa Italia Napoli – Juventus è terza, con 10.202.000 spettatori medi (39,6% di share, il 17 giugno).

Ancora una edizione del Tg1 al 4° posto: è il 28 marzo (9.487.000 spettatori medi, 31,3% di share). La fiction «Doc Nelle tue mani» è invece al 5° posto, con 8.917.000 spettatori, il 29,6% di share, il 16 aprile.