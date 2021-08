Netflix, account condiviso: l'app dice basta, profili chiusi anche in Italia

Netflix account condiviso: l'app ha trovato un nuovo modo per impedire agli utenti di fornire accesso al proprio abbonamento alle persone esterne al nucleo familiare o domestico

Non è raro che siano più utenti ad utilizzare lo stesso abbonamento a Netflix. La stessa piattaforma di streaming ha predisposto il suo servizio affinché possano essere collegati a un solo account fino a 4 dispositivi diversi tra smartphone, PC, tablet, smart TV e console per videogiochi e guardare contenuti in contemporanea su due terminali. L'idea è però che siano persone dello stesso nucleo familiare, o comunque che abitano nella stessa casa, a condividere l'account Netflix ma spesso non è così. In molti sottoscrivono un abbonamento a poi forniscono le credenziali per l'accesso anche ad amici e parenti lontani anche se è chiaramente considerata illecita da parte del colosso dello streaming.

Netflix ha iniziato già da diverso tempo una battaglia senza quartiere contro questa pratica, che secondo le stime dell'azienda è portata avanti dal 31% degli utenti con una perdita di 9 miliardi di dollari, e ora i primi "caduti" si registrano anche in Italia.

Netflix account condiviso: l'app tenta di impedirlo con una patch di sicurezza

La fine del Netflix account condiviso al di fuori del nucleo domestico è stato mascherato dall'app con il lancio di un sistema di sicurezza ulteriore che prevede l'autenticazione in due fattori. Oltre ad accedere all'abbonamento tramite i tradizionali nome utente e password a colui a cui è intestato viene inviato anche un codice temporaneo via SMS o email. Ogni volta quindi si è costretti a fornire la sequenza numerica ad ogni nuovo login anche agli amici con cui si ha un Netflix account condiviso. Quest'ultimi visualizzeranno la schermata "Questo account è usato in più nuclei domestici". In basso sono presenti i bottoni per creare un nuovo account o effettuare la verifica in due passaggi. "Ricorda che consentiamo solo alle persone del tuo nucleo domestico di utilizzare il tuo account" si legge nelle mail che Neftlix invia all'intestatario dell'abbonamento.