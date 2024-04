Netflix, Dazn, Prime Video e... tutte giù (tranne una)! La sentenza Agcom

Netflix, Dazn, Prime Video e Disney+ scendono. Now di Sky s'impenna

Il tempo di navigazione sui principali siti di streaming video in pay nel mese di dicembre 2023? Cresce dell’11,8% rispetto a dicembre 2022. Ma analizzando le ore complessivamente trascorse dai navigatori sulle diverse piattaforme nel 2023, si nota, con diversa intensità, una complessiva contrazione per i principali operatori. C'è una sola eccezione a questo trend: il servizio Now di Comcast/Sky che cresce forte a +35,7%.

Netflix scende da circa 376 milioni di ore nel 2022 a 360 milioni di ore nel 2023 (-4,1%). Ancora più giù Prime Video by Amazon che registra una contrazione del tempo dedicato alla consultazione dei propri siti e applicazioni del 20,6% e va da 69 milioni di ore nel 2022 a 55 milioni nel 2023.

Flessione anche per Disney+ e Dazn, sul fronte delle ore complessive trascorse dagli utenti sui relativi siti e applicazioni che passano, rispettivamente, da 30 a 28 milioni di ore e da 9 a 7 milioni di ore di navigazione complessive dal 2022 al 2023.

News Mediaset batte Sky tg24 e RaiPlay

Le piattaforme di video on demand (vod) che offrono servizi gratuiti, con 35,4 milioni di navigatori unici collegati a dicembre 2023 registrano, su base annua, una contrazione dell’audience di 1,5 milioni di soggetti. Nel 2023 tra le piattaforme vod gratuite, le più visitate per utenti unici medi mensili sono News Mediaset sites (con 22,1 milioni), Sky tg24 (con 9,8 milioni) e RaiPlay (7,4 milioni). Il tempo di navigazione per questi siti a dicembre, ha superato 26 milioni di ore, in calo di oltre 1,6 milioni di ore rispetto a dicembre 2022.