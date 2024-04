Ascolti tv, Mediaset supera la Rai (che scende): è tutto vero. I numeri

Ascolti tv, Mediaset supera la Rai per la prima volta, gli ascolti medi diminuiscono del 2,6%

Ascolti tv medi giornalieri nel 2023 in calo sul 2022 (-2,6% e si passa da 8,44 a 8,22 milioni di spettatori) e trend quasi identico in prime time (-2,5% da 19,48 a 18,99 milioni di spettatori). Lo rileva l'Osservatorio trimestrale dell'Agcom che segna anche una flessione nell'ultimo trimestre dell'anno (rispettivamente - 0,7% e -1,1%). Mediaset per la prima volta supera la Rai nel giornaliero, mentre la tv di Stato conserva il prima in prime time. Vediamo tutti i trend

Ascolti Tv: Mediaset supera Rai negli ascolti medi giornalieri. I dati Agcom 2023

Nel 2023 la Rai ha perso circa 160 mila ascolti giornalieri e Mediaset prende la volata, superando la tv di Stato, con 3,09 milioni di spettatori giornalieri contro 3,04 milioni. E' quanto emerge dai dati dell'osservatorio sulle comunicazioni relativo all’intero 2023 dell'Agcom. ''Gli spettatori medi giornalieri nell’intero giorno vedono Mediaset, per la prima volta nell’arco temporale considerato, superare Rai (3,09 vs 3,04 milioni di spettatori), con la concessionaria pubblica che rispetto al 2022 perde circa 160 mila ascolti giornalieri mentre quelli di Mediaset mostrano una più contenuta flessione pari a 20 mila telespettatori'', si legge nel dossier.

Con riferimento allo share, nel 2023 Mediaset supera Rai di circa 0,6 punti percentuali (37,6% contro il 37,0%). Gli ascolti degli altri canali della Rai (dieci) nel prime time flettono del 4,6%, quelli di Mediaset (13) crescono invece dell’1,7%. Dopo i due principali gruppi televisivi seguono, nel 2023, Wb/Discovery che con circa 700 mila spettatori giornalieri mostra una crescita del 5% su base annua, Comcast/Sky i cui ascolti rispetto al 2022 rimangono stabili (intorno ai 620 mila spettatori) e Cairo communication/La7 che invece mostra una flessione dell’11,8% (da 360 a 320 mila telespettatori circa).

Ascolti Tv, Rai resta leader su Mediaset nel prime time. I dati Agcom 2023

Nella fascia prime time Rai si conferma il principale editore televisivo con ascolti medi giornalieri pari a 7,17 milioni (37,8% share), contro i 7,12 di Mediaset (37,5% share). La flessione degli spettatori, rispetto al corrispondente periodo del 2022, risulta pari a 450 mila per Rai e a 140 mila per Mediaset. La distanza negli ascolti tra i due gruppi passa, tra il 2022 ed il 2023, da 370 a circa 50 mila unità. Il gruppo Cairo communication/La 7 nel prime time registra ascolti pari a 1,01 milioni (5,3% di share), in calo di circa 30 mila ascoltatori rispetto al 2022; Wb/Discovery passa da 1,33 a 1,46 milioni (+10,4%); Comcast/Sky da 1,38 a 1,45 milioni, +4,9%). Gli ascolti degli altri gruppi televisivi nel 2023 hanno mostrato, su base annua, una leggera riduzione sia nell’ “intero giorno” (-40 mila spettatori) che nel “prime time” (-80 mila unità) rispetto al 2022.