Netflix fa il record di abbonati: qual è il segreto della piattaforma e come va il mercato dello streaming in Italia

Netflix cresce negli abbonati ma questa è l'ultima volta che renderà noti i dati sugli iscritti. Tutti i dati sul settore dello streaming in Italia

Netflix ha registrato un incremento significativo del numero di abbonati e raggiunge un nuovo record. L'azienda leader nello streaming ha conquistato 18,9 milioni di nuovi abbonati nel quarto trimestre del 2024, superando di gran lunga le previsioni di Wall Street. Gli analisti si aspettavano un incremento della base di iscritti di circa 9,8 milioni.

Netflix conta quindi 301,6 milioni di utenti nel mondo. Se però si sommano anche coloro che condividono l'account pagando l'opzione "utente extra" da 4,99 euro al mese per Netflix Standard, si arriva a un totale di 700 milioni di utenti.

Il motivo del successo di Netflix è da ricercare nell'interesse degli utenti per alcuni eventi sportivi in diretta come le due partite di Natale del campionato di football americano e l'incontro di box tra Mike Tyson e Jake Paul. I numeri sono stati sicuramente influenzati anche dall'arrivo di serie tv molto attese come la seconda stagione di Squid Game.

Questa sarà però l'ultima occasione in cui l'azienda comunicherà i dati trimestrali sugli abbonamenti, dato che hanno avuto sempre un impatto importante sui valori in borsa, sia in positivo che in negativo. Ieri, ad esempio, le azioni di Netflix hanno guadagnato il 15% nelle contrattazioni avvenute dopo la chiusura dei mercati. La scelta di non diffondere i dati sugli abbonati è motivata dal fatto che Netflix punta a far concentrare gli investitori su parametri più strutturali come la redditività e i profitti.

Il mercato dello streaming in Italia

Stando ai dati riportati nell'Osservatorio sulle comunicazioni n. 4/2024 dell'AGCOM, basato sulle rilevazioni di Comscore, sono stati poco più di 15 milioni gli utenti unici in Italia collegati ad app e siti di video on demand a settembre 2024. Rispetto allo stesso mese del 2023 si sono quindi registrati 567mila accessi in più.

Netflix domina la classica con 8,1 milioni di utenti unici mensili. L'app di streaming di Los Gatos ha perso 700mila accessi rispetto al 2023. Seguono poi Prime Video con 7 milioni di utenti (+ 500mila) e Disney+ con 3,6 milioni (+ 100mila). DAZN rimane stabile a 2,1 milioni di utenti mentre NOW TV sale a 1,4 milioni (+ 300mila). L'analisi tiene conto degli accessi da mobile e desktop ma non da connected tv.